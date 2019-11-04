Леброн обошёл Брайанта по количеству перехватов за карьеру

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал два перехвата в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила в ночь с 3 на 4 ноября мск и завершилась гостевой победой «Лейкерс» со счётом 103:96.

Теперь на счету Джеймса 1945 перехватов, и поэтому показателю он опередил легенду «Лейкерс» Коби Брайанта, который закончил карьеру в 2016 году, остановившись на показателе в 1944 перехвата. До достижения Дерека Харпера, занимающего 13-е место в исторической таблице, Леброну не хватает 12 перехватов.

Первое место занимает Джон Стоктон, который всю карьеру провёл в «Юте Джаз», выступая за клуб с 1984 по 2003 год. На его счету 3265 перехватов.

Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.

Айверсон назвал пять лучших игроков в истории НБА