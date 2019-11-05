Харден вошёл в пятёрку лучших игроков НБА по числу матчей с 40 очками

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 44 очка в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз», состоявшемся в ночь с 4 на 5 ноября мск. Встреча завершилась гостевой победой «Хьюстона» со счётом 107:100.

Харден в 80-й раз за карьеру закончил матч, набрав не менее 40 очков. По этому показателю 30-летний баскетболист вышел на единоличное пятое место за всю историю НБА. На шестом месте остался Аллен Айверсон, который 79 раз набирал 40 и более очков, сообщает ESPN.

Первые четыре места по этому показателю занимают Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Коби Брайант и Элджин Бэйлор, у которых 271, 173, 122 и 88 матчей соответственно с 40 и более очками.

30-летний Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года.



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