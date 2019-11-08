Тренер «Клипперс» одержал 900-ю победу в НБА
Главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс 8 ноября мск одержал 900-ю победу в Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» на своей площадке победили «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:101.
По общему количеству побед среди тренеров Риверс занимает 13-е место в истории. Расстояние до 12-го места, на котором располагается Дик Мотта, составляет 35 побед.
Первую тройку составляют Дон Нельсон, Ленни Уилкенс и Грег Попович, на счету которых 1335, 1332 и 1250 побед соответственно.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.
До «Клипперс» Риверс тренировал «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». С «Бостоном» он стал чемпионом НБА в сезоне-2007/08.
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