Тренер «Клипперс» одержал 900-ю победу в НБА

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс 8 ноября мск одержал 900-ю победу в Национальной баскетбольной ассоциации. «Клипперс» на своей площадке победили «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:101.

По общему количеству побед среди тренеров Риверс занимает 13-е место в истории. Расстояние до 12-го места, на котором располагается Дик Мотта, составляет 35 побед.

Первую тройку составляют Дон Нельсон, Ленни Уилкенс и Грег Попович, на счету которых 1335, 1332 и 1250 побед соответственно.

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До «Клипперс» Риверс тренировал «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». С «Бостоном» он стал чемпионом НБА в сезоне-2007/08.

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