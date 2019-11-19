Дончич повторил достижение, которое покорилось только Леброну

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 42 очка, собрал 11 подборов и отдал 12 передач в матче с «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» дома победил «Сан-Антонио» со счётом 117:110.
Дончич, которому исполнилось 20 лет 263 дня, стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл, набрав при этом не менее 40 очков. В апреле 2005 года Леброн Джеймс, выступавший за «Кливленд Кавальерс», в возрасте 20 лет 100 дней сделал трипл-дабл, набрав 40 очков, сделав 10 подборов и отдав 10 передач.
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Дончич выступает за «Даллас» с 2018 года. До этого он играл за «Реал» (Мадрид), в составе которого выиграл Евролигу в 2018 году, причём его признали самым ценным игроком «Финала четырёх».
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