20-летний Дончич побил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». «Даллас» дома выиграл у «Голден Стэйт» со счётом 142:94, а Дончич записал на свой счёт 35 очков, 10 подборов и 11 передач.
20-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, который в двух матчах подряд оформлял трипл-дабл, набирая при этом не менее 35 очков, сообщается в «твиттере» NBA.com/Stats. В матче 18 ноября «Даллас» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс», а словенский баскетболист набрал 42 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач.
Следующий матч «Даллас» сыграет дома завтра, 22 ноября, когда его соперником станет «Кливленд Кавальерс».
Дончич повторил достижение, которое покорилось только Леброну
- 21 ноября 2019
-
10:00
-
09:22
-
09:13
-
07:45
-
07:25
-
06:53
-
06:01
-
02:50
-
02:32
-
01:47
-
01:06
-
00:25
- 20 ноября 2019
-
23:07
-
22:15
-
22:06
-
21:24
-
20:42
-
19:47
-
18:56
-
17:34
-
16:15
-
14:32
-
13:05
-
11:35
-
10:00
-
09:36
-
09:16
-
08:44
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
Партнерский контент