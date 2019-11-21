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20-летний Дончич побил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»

20-летний Дончич побил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». «Даллас» дома выиграл у «Голден Стэйт» со счётом 142:94, а Дончич записал на свой счёт 35 очков, 10 подборов и 11 передач.

20-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, который в двух матчах подряд оформлял трипл-дабл, набирая при этом не менее 35 очков, сообщается в «твиттере» NBA.com/Stats. В матче 18 ноября «Даллас» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс», а словенский баскетболист набрал 42 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач.

Следующий матч «Даллас» сыграет дома завтра, 22 ноября, когда его соперником станет «Кливленд Кавальерс».

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