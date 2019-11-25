20-летний Дончич установил сразу несколько достижений в матче с «Хьюстоном»

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 137:123. Лука Дончич («Даллас») записал на свой счёт 41 очко, 6 подборов и 10 передач.
20-летний Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА после Кевина Дюранта, который в четырёх играх подряд набирал не менее 30 очков.
Дончич стал четвёртым игроком с сезона-1983/84, который в четырёх играх подряд набирает не менее 30 очков и отдаёт не менее 10 передач, присоединившись в этом списке к Майклу Джордану, Расселлу Уэстбруку и Джеймсу Хардену.
Средние показатели Дончича в первых 16 играх сезона — 30,6 очка, 10,1 подбора и 9,8 передачи за игру. До него единственным игроком в истории НБА, который в первых 16 играх сезона в среднем набирал не менее 30 очков, собирал не менее 10 подборов и отдавал не менее 9 передач, был Оскар Робертсон в сезоне-1961/62.
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