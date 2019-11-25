Капела из «Хьюстона» в матче с «Далласом» повторил достижение Родмана

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела отметился дабл-даблом в домашнем матче с «Даллас Маверикс», набрав 19 очков, сделав 22 подбора и отдав 3 передачи. Несмотря на это, «Хьюстон» уступил «Далласу» со счётом 123:137.

Капела повторил достижение пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана. С 1976 года только эти два баскетболиста собирали не менее 19 подборов в семи играх подряд.

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Следующий матч «Хьюстон» сыграет на своей площадке послезавтра, 27 ноября, когда его соперником станет «Майами Хит».

Капела, 21-й номер драфта НБА 2014 года, проводит шестой сезон в составе «Хьюстона».

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