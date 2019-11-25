Мэджик назвал главных претендентов на титул MVP сезона НБА

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон написал в своём «твиттере» имена игроков, которые, по его мнению, будут претендовать на звание самого ценного игрока сезона.
На первое место Мэджик поставил Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс». На счету «Лейкерс» 14 побед в 16 матчах регулярного чемпионата.
На вторую строчку Джонсон поместил сразу двоих баскетболистов: Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Луку Дончича («Даллас Маверикс»). У «Милуоки» 13 побед и 3 поражения, а у «Далласа» 11 побед и 5 поражений.
На третьей строчке в рейтинге Мэджика расположился Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Места с четвёртого по шестое в этом списке заняли Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
- 25 ноября 2019
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
-
09:00
-
07:35
-
06:26
-
04:47
-
02:10
-
00:43
- 24 ноября 2019
-
23:03
-
21:57
-
20:57
-
20:00
-
18:43
-
17:30
-
16:53
-
15:41
-
13:43
-
12:58
-
11:59
-
10:58
-
09:59
-
08:36
-
07:34
-
07:13
-
03:56
-
00:26
- 23 ноября 2019
-
22:59
-
21:22
-
21:00
-
19:59
-
18:42
-
17:34