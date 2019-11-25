Мэджик назвал главных претендентов на титул MVP сезона НБА

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон написал в своём «твиттере» имена игроков, которые, по его мнению, будут претендовать на звание самого ценного игрока сезона.

На первое место Мэджик поставил Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс». На счету «Лейкерс» 14 побед в 16 матчах регулярного чемпионата.

На вторую строчку Джонсон поместил сразу двоих баскетболистов: Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Луку Дончича («Даллас Маверикс»). У «Милуоки» 13 побед и 3 поражения, а у «Далласа» 11 побед и 5 поражений.

На третьей строчке в рейтинге Мэджика расположился Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Места с четвёртого по шестое в этом списке заняли Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

20-летний Дончич установил сразу несколько достижений в матче с «Хьюстоном»