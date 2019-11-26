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Леброн стал 5-м игроком в истории НБА, реализовавшим 12 000 бросков с игры

Леброн стал 5-м игроком в истории НБА, реализовавшим 12 000 бросков с игры
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил примечательное достижение в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». «Лейкерс» на выезде победили «Сан-Антонио» со счётом 114:104.

34-летний Леброн стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого не менее 12 тысяч реализованных бросков с игры. Лидером по этому показателю является шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 15 837 реализованных бросков с игры.

Места со второго по четвёртое в этой таблице занимают Карл Мэлоун, двукратный чемпион НБА Уилт Чемберлен и шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан, на счету которых 13 528, 12 681 и 12 192 реализованных броска с игры соответственно.

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