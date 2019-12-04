20-летний Дончич в игре с «Нью-Орлеаном» повторил ещё одно достижение Леброна
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 33 очка, собрал 18 подборов и отдал 5 передач в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас» на выезде победил «Нью-Орлеан» со счётом 118:97.
Набрав 33 очка, Дончич вышел на средний показатель в 30,7 очка за игру в первых 20 матчах сезона. Словенский баскетболист сравнялся с Леброном Джеймсом по среднему показателю набранных очков на отрезке в 20 матчей для игроков в возрасте 20 лет или моложе. Леброну также было 20 лет, когда он, выступая за «Кливленд Кавальерс», выдал подобную серию игр в сезоне-2005/06, сообщает пресс-служба НБА.
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Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»
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