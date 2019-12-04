Главный тренер «Пармы» признал, что команде повезло в победном матче с «Зенитом»

Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис прокомментировал успех подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». «Парма» на выезде победила клуб из Санкт-Петербурга со счётом 86:80.

«Хотели играть кучно. У них не так много бросающих, больше физически сильных игроков, которые идут на кольцо. Иногда немножко отдавали дальние броски. Нам повезло», — приводит слова Максвитиса «Матч ТВ».

При этом тренер подчеркнул, что считает победу заслуженной.

«Очень рады победе. В последнее время играем в хороший баскетбол, в равной игре уступаем сильным командам.

Хочу поздравить команду и фанатов с победой, которую мы заслужили. Более-менее контролировали игру, жаль, что концовку не доиграли ещё лучше», — заявил он.