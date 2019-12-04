Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер «Пармы» признал, что команде повезло в победном матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пармы» признал, что команде повезло в победном матче с «Зенитом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис прокомментировал успех подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». «Парма» на выезде победила клуб из Санкт-Петербурга со счётом 86:80.

«Хотели играть кучно. У них не так много бросающих, больше физически сильных игроков, которые идут на кольцо. Иногда немножко отдавали дальние броски. Нам повезло», — приводит слова Максвитиса «Матч ТВ».

При этом тренер подчеркнул, что считает победу заслуженной.

«Очень рады победе. В последнее время играем в хороший баскетбол, в равной игре уступаем сильным командам.

Хочу поздравить команду и фанатов с победой, которую мы заслужили. Более-менее контролировали игру, жаль, что концовку не доиграли ещё лучше», — заявил он.

Плаза: «Зенит» в матче с «Пармой» сработал на 60–70 процентов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019