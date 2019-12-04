В Единой лиге ВТБ назвали символическую пятёрку недели

В Единой лиге ВТБ выбрали игроков, которые составили символическую пятёрку по итогам минувшей недели. В список попали Роберт Лоури («Цмоки-Минск»), Эрик Макколлум, Рэймар Морган (оба – УНИКС), Дастин Хог («Енисей») и Артём Забелин («Парма»).

На счету Лоури в этот период 20 очков и 6 подборов, у Макколлума — 30 очков и 4 подбора, у Моргана — 26 очков и 5 подборов, у Хога — 27 очков и 12 подборов, у Забелина — 19 очков и 4 подбора.

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Лидером регулярного сезона турнира являются «Химки», которые одержали девять побед в девяти матчах. ЦСКА, действующий чемпион, с шестью победами и тремя поражениями расположился на шестой строчке.

«Енисей» разозлил Карайчича, перепало и Кулагину. Красноярск — в топ-2 Нервотрёпка в Сибири, антирекорд ЦСКА, разбитый нос Воронова и недовольство Плазы. Главное — об очередном туре Единой лиги ВТБ.