В Единой лиге ВТБ назвали символическую пятёрку недели
В Единой лиге ВТБ выбрали игроков, которые составили символическую пятёрку по итогам минувшей недели. В список попали Роберт Лоури («Цмоки-Минск»), Эрик Макколлум, Рэймар Морган (оба – УНИКС), Дастин Хог («Енисей») и Артём Забелин («Парма»).
На счету Лоури в этот период 20 очков и 6 подборов, у Макколлума — 30 очков и 4 подбора, у Моргана — 26 очков и 5 подборов, у Хога — 27 очков и 12 подборов, у Забелина — 19 очков и 4 подбора.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Единой лиги ВТБ.
Лидером регулярного сезона турнира являются «Химки», которые одержали девять побед в девяти матчах. ЦСКА, действующий чемпион, с шестью победами и тремя поражениями расположился на шестой строчке.
«Енисей» разозлил Карайчича, перепало и Кулагину. Красноярск — в топ-2
Нервотрёпка в Сибири, антирекорд ЦСКА, разбитый нос Воронова и недовольство Плазы. Главное — об очередном туре Единой лиги ВТБ.
Главный тренер «Пармы» признал, что команде повезло в победном матче с «Зенитом»
- 4 декабря 2019
-
13:33
-
13:24
-
12:33
-
11:15
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
07:55
-
07:48
-
06:45
-
06:39
-
01:23
-
00:45
- 3 декабря 2019
-
23:20
-
22:53
-
21:59
-
20:59
-
19:29
-
18:55
-
18:03
-
15:47
-
14:00
-
13:34
-
12:25
-
11:23
-
10:19
-
09:00
-
08:32
-
06:42
-
06:05
-
01:37
Партнерский контент