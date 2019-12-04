Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В Единой лиге ВТБ назвали символическую пятёрку недели

В Единой лиге ВТБ назвали символическую пятёрку недели
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Единой лиге ВТБ выбрали игроков, которые составили символическую пятёрку по итогам минувшей недели. В список попали Роберт Лоури («Цмоки-Минск»), Эрик Макколлум, Рэймар Морган (оба – УНИКС), Дастин Хог («Енисей») и Артём Забелин («Парма»).

На счету Лоури в этот период 20 очков и 6 подборов, у Макколлума — 30 очков и 4 подбора, у Моргана — 26 очков и 5 подборов, у Хога — 27 очков и 12 подборов, у Забелина — 19 очков и 4 подбора.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Единой лиги ВТБ.

Лидером регулярного сезона турнира являются «Химки», которые одержали девять побед в девяти матчах. ЦСКА, действующий чемпион, с шестью победами и тремя поражениями расположился на шестой строчке.

«Енисей» разозлил Карайчича, перепало и Кулагину. Красноярск — в топ-2
Нервотрёпка в Сибири, антирекорд ЦСКА, разбитый нос Воронова и недовольство Плазы. Главное — об очередном туре Единой лиги ВТБ.
Главный тренер «Пармы» признал, что команде повезло в победном матче с «Зенитом»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019