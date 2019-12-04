Капитан «Зенита» сломал нос и пропустит как минимум 10 дней
Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов сломал нос в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» и выбыл из строя как минимум на 10 дней, сообщает пресс-служба клуба.
Вчера, 3 декабря, «Зенит» дома уступил «Парме» со счётом 80:86. Воронов набрал 7 очков и отдал 4 передачи.
«Наш капитан Евгений Воронов сломал нос во вчерашней встрече с «Пармой». К сожалению, нам будет не хватать его на протяжении 10—14 дней. Поправляйся, капитан!» — сказано в сообщении в официальном «твиттере» «Зенита».
В сезоне-2019/20 «Зенит» сыграл девять матчей в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений. В Евролиге на счету санкт-петербургского клуба две победы в 11 матчах, причём обе победы были добыты в овертайме.
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Нервотрёпка в Сибири, антирекорд ЦСКА, разбитый нос Воронова и недовольство Плазы. Главное — об очередном туре Единой лиги ВТБ.
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