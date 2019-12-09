Леброн и Дэвис в матче с «Миннесотой» повторили достижение О'Нила и Брайанта

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис помогли команде одержать победу в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз». На счету Дэвиса 50 очков, 7 подборов и 6 передач, а Леброн отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, собрав 4 подбора и отдав 13 передач. Окончательный счёт — 142:125 в пользу «Лейкерс».

34-летний Леброн и 26-летний Дэвис стали первыми за 16 лет партнёрами по «Лейкерс», которые в двух встречах подряд набирали не менее 70 очков на двоих. В 2003 году подобным достижением отметились легенды клуба Коби Брайант и Шакил О'Нил.

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Фанаты «Лейкерс» учатся провожать стоя Дэвиса, а не Леброна Возможно, Энтони станет лучшим напарником в карьере Джеймса.