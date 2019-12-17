Победная серия «Милуоки» стала второй по продолжительности в истории клуба

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата со счётом 116:120, несмотря на 48 очков в исполнении Янниса Адетокунбо и отсутствие травмированного лидера соперника 20-летнего словенца Луки Дончича.
Победная серия «Милуоки» оборвалась на отметке в 18 матчей. Это второй показатель в истории клуба. Самая длинная победная серия была у «Бакс» в сезоне-1970/71, когда за команду выступали легенды НБА Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон. Тогда клуб одержал 20 побед подряд, сообщает The Score.
В сезоне-2019/20 на счету «Милуоки» 24 победы и 4 поражения в 28 матчах регулярного чемпионата. Следующий матч «Бакс» сыграют дома послезавтра, 19 декабря, соперником будет «Лос-Анджелес Лейкерс».
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