Леброн обошёл Новицки по числу точных штрафных за карьеру в НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал четыре штрафных броска из восьми в гостевом матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда уступила со счётом 102:105.
Теперь на счету Леброна 7241 точный штрафной бросок за карьеру в НБА — это шестой результат в истории. По этому показателю он обошёл чемпиона 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, который 7240 раз успешно бросил с линии, сообщает пресс-служба НБА.
Лидером по количеству точных штрафных является легенда «Юты Джаз» Карл Мэлоун, на счету которого 9787 попаданий с линии. Места со второго по пятое занимают Мозес Мэлоун, Коби Брайант, Оскар Робертсон и Майкл Джордан, у которых 8531, 8378, 7694 и 7327 точных штрафных соответственно.
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