Главный тренер «Клипперс» отреагировал на нежелание здорового Леброна пропускать матчи

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который заявил, что не намерен пропускать матчи, если с его здоровьем всё в порядке. Напомним, в «Клипперс» дозируют нагрузку для лидера команды Кавая Леонарда, который периодически пропускает игры, поскольку ему необходимо отдохнуть.

«Такова наша философия. Какой подход у них, я не знаю. Думаю, их подход в том, чтобы во всём слушать Леброна… Посмотрим», — приводит слова Риверса журналист Паоло Уджетти в своём «твиттере».

В сезоне-2019/20 «Лейкерс» выиграли 24 матча из 28 в регулярном чемпионате, а на счету «Клипперс» 21 победа в 29 встречах.

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