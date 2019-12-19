Адетокунбо назвал Леброна инопланетянином

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо восхитился игрой 34-летнего Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс», в преддверии матча команд, который состоится сегодня, 19 декабря.

«Он невероятен. Одна из моих целей – играть на высоком уровне в ближайшие десять лет. Но ему скоро будет 35, а он так двигается, так играет, играет с умом.

То, что он делает, просто нереально. Но это Леброн Джеймс, он не такой, как все. Он инопланетянин. От него этого и так ждёшь, но всё равно это просто безумие», — приводит слова 25-летнего Адетокунбо ESPN.

Леброн, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф.



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