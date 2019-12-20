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CAS обязал РФБ вернуть исключённый за договорной матч «Арсенал» в чемпионат России

CAS обязал РФБ вернуть исключённый за договорной матч «Арсенал» в чемпионат России
Баскетбол 0

Спортивный арбитражный суд в Лозанне обязал Российскую федерацию баскетбола приостановить исполнение решения исполкома и вернуть тульский «Арсенал» в число участников Суперлиги. Напомним, ранее РФБ исключила «Арсенал» из чемпионата России за организацию договорного матча.

«Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата Суперлиги-2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны. Это не так, мы просто ждали ответа суда.

Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель — отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба «Арсенал» и честь Тульской области в правовом поле.

CAS вынес временные обеспечительные меры — приостановить исполнение решения исполкома — и обязал РФБ обеспечить продолжение участия нашего клуба в соревнованиях», — приводит слова президента «Арсенала» Виктора Ускова пресс-служба клуба.

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