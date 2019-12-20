Адетокунбо обновил личный рекорд в матче с «Лейкерс»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». На его счету 34 очка, 11 подборов и 7 передач. Окончательный счёт встречи — 111:104 в пользу «Милуоки».
Адетокунбо реализовал пять трёхочковых бросков, и это личный рекорд греческого баскетболиста, сообщает журналист Тим Рейнольдс в своём «твиттере».
Адетокунбо, 15-й номер драфта 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». Следующий матч «Бакс», которые с 25 победами в 29 матчах лидируют в турнирной таблице НБА, сыграют завтра, 21 декабря, соперником будет клуб «Нью-Йорк Никс».
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА.
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