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Адетокунбо обновил личный рекорд в матче с «Лейкерс»

Адетокунбо обновил личный рекорд в матче с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». На его счету 34 очка, 11 подборов и 7 передач. Окончательный счёт встречи — 111:104 в пользу «Милуоки».

Адетокунбо реализовал пять трёхочковых бросков, и это личный рекорд греческого баскетболиста, сообщает журналист Тим Рейнольдс в своём «твиттере».

Адетокунбо, 15-й номер драфта 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». Следующий матч «Бакс», которые с 25 победами в 29 матчах лидируют в турнирной таблице НБА, сыграют завтра, 21 декабря, соперником будет клуб «Нью-Йорк Никс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА.

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