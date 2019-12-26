М. Джеймс грубо ответил на обвинения в игровом эгоизме
Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс в преддверии матча Евролиги с «Миланом», за который он выступал в минувшем сезоне, в резкой форме ответил на обвинения в игровом эгоизме. Один из болельщиков спросил баскетболиста в «Твиттере», что он может ответить греческим журналистам, которые утверждают, что он нарушает атмосферу в команде и не выполняет установку тренера.
«Вообще говоря, журналисты сосут. И я никогда не делал того, о чём меня не просят», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Матч ЦСКА — «Милан» состоится в Калининграде сегодня, 26 декабря, и начнётся в 20:00 мск. Ранее игрок московского клуба Андрей Воронцевич объяснил, почему для него столь много значит предстоящая встреча.
Воронцевич рассказал, почему матч ЦСКА — «Милан» имеет для него особое значение
В «Милане» весь сезон троллят Джеймса. Сейчас есть шанс ответить на площадке
Майка некрасиво «ушли» из «Милана», в котором он стал лучшим снайпером Евролиги. Защитнику ЦСКА есть что предъявить итальянцам.
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