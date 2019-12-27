Леброн отреагировал на четыре подряд поражения «Лейкерс»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений команды, которая в настоящий момент составляет уже четыре матча. Последнюю победу «Лейкерс» одержали в гостевой встрече с «Атлантой», после чего проиграли «Индиане Пэйсерс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы обязаны прибавить. Говорил это даже во время победных отрезков. Нужно оставаться уравновешенными весь сезон, несмотря ни на что.

Не имеет значения, побеждаешь ты или проигрываешь. Сезон долгий. На следующий день или при следующем выходе на площадку всё начинается заново. Будем продолжать работать над собой.

Мне кажется, с точки зрения защиты сегодня (в матче с «Клипперс». — Прим. «Чемпионата») мы вернулись к тому, как обычно играем. Мы должны лучше играть в нападении. Я допустил несколько потерь в четвёртой четверти, которые стоили нам очень дорого. Мы, и я в том числе, промазали много бросков из-за дуги. Нам нужно чуть прибавить», — цитирует Леброна Clutch Points.

Несмотря на неудачи в последних играх, «Лейкерс» с соотношением побед и поражений 24-7 возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Источник: «Лейкерс» попросили Леброна не играть с недолеченной травмой паха