Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн отреагировал на четыре подряд поражения «Лейкерс»

Леброн отреагировал на четыре подряд поражения «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений команды, которая в настоящий момент составляет уже четыре матча. Последнюю победу «Лейкерс» одержали в гостевой встрече с «Атлантой», после чего проиграли «Индиане Пэйсерс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы обязаны прибавить. Говорил это даже во время победных отрезков. Нужно оставаться уравновешенными весь сезон, несмотря ни на что.

Не имеет значения, побеждаешь ты или проигрываешь. Сезон долгий. На следующий день или при следующем выходе на площадку всё начинается заново. Будем продолжать работать над собой.

Мне кажется, с точки зрения защиты сегодня (в матче с «Клипперс». — Прим. «Чемпионата») мы вернулись к тому, как обычно играем. Мы должны лучше играть в нападении. Я допустил несколько потерь в четвёртой четверти, которые стоили нам очень дорого. Мы, и я в том числе, промазали много бросков из-за дуги. Нам нужно чуть прибавить», — цитирует Леброна Clutch Points.

Несмотря на неудачи в последних играх, «Лейкерс» с соотношением побед и поражений 24-7 возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Источник: «Лейкерс» попросили Леброна не играть с недолеченной травмой паха
«Его я тоже закрою». Беверли «зачехлил» Леброна и нацелился на Хардена
Джеймс не сдержал слово. «Лейкерс» проиграли в 4-й раз подряд.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019