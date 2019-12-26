Источник: «Лейкерс» попросили Леброна не играть с недолеченной травмой паха
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс», набрав 23 очка, собрав 9 подборов и отдав 10 передач. Несмотря на это, его команда уступила со счётом 106:111.
После матча Леброн, который в одном из эпизодов получил удар коленом от Патрика Беверли, пожаловался на болевые ощущения в паху. В «Лейкерс», которые проиграли четыре матча подряд, попросили баскетболиста не выходить на паркет до тех пор, пока он полностью не восстановится от повреждения, сообщает ESPN.
Несмотря на серию поражений, «Лейкерс» по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. У клуба из Лос-Анджелеса 24 победы и 7 поражений в 31 матче.
Результаты матчей НБА за 25 декабря 2019 года
- 26 декабря 2019
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- 25 декабря 2019
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