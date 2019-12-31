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Стефен Карри признан лучшим игроком десятилетия по версии The New York Times

Стефен Карри признан лучшим игроком десятилетия по версии The New York Times
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признан лучшим игроком десятилетия по версии издания The New York Times.

За прошедшие десять лет Карри помог «Уорриорз» завоевать три чемпионских титула (2015, 2017, 2018), дважды признавался MVP сезона, участник Матча звёзд НБА (2014—2019), самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА (2016), первая сборная НБА (2015, 2016, 2019), вторая сборная НБА (2014, 2017), третья сборная НБА (2018).

Карри — рекордсмен регулярного чемпионата по трёхочковым броскам (2013, 2015—2016). В сезоне-2015/16 он установил новый рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых попаданий — 402.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим спортсменом уходящего десятилетия по версии Associated Press.

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