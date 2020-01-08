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Ховард в матче с «Нью-Йорком» установил необычное достижение

Ховард в матче с «Нью-Йорком» установил необычное достижение
Баскетбол / НБА 0

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард в домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс» набрал 8 очков, реализовав все 4 броска с игры, в том числе один трёхочковый, собрал 13 подборов и совершил 5 блок-шотов. Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:87.

Ховард стал первым за 35 лет игроком НБА, который в одном матче собрал не менее 10 подборов, сделал не менее 5 блок-шотов, забросил как минимум один трёхочковый и реализовал при этом все броски с игры, сказано в сообщении в «твиттере» Stats by Stats.

Также в этом матче травму спины получил форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сроки восстановления которого в настоящий момент неизвестны.

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