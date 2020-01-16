Леброн комично провалил слэм-данк в матче с «Орландо». Фото

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик». На его счету 19 очков, 3 подбора и 18 результативных передач. Несмотря на это, «Лейкерс» проиграли «Орландо» со счётом 118:119.
В одном из моментов Леброн не смог реализовать слэм-данк. Можно предположить, что баскетболист мысленно уже видел мяч в корзине, но тот ударился в дужку кольца и отскочил обратно.
Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне он не смог вывести команду в плей-офф. В сезоне-2019/2020 клуб из Лос-Анджелеса с соотношением побед и поражений 33-8 возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
- 16 января 2020
-
10:59
-
10:30
-
10:19
-
09:34
-
09:20
-
09:04
-
08:58
-
08:38
-
08:11
-
06:48
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51