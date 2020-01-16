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Леброн комично провалил слэм-данк в матче с «Орландо». Фото

Леброн комично провалил слэм-данк в матче с «Орландо». Фото
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик». На его счету 19 очков, 3 подбора и 18 результативных передач. Несмотря на это, «Лейкерс» проиграли «Орландо» со счётом 118:119.

В одном из моментов Леброн не смог реализовать слэм-данк. Можно предположить, что баскетболист мысленно уже видел мяч в корзине, но тот ударился в дужку кольца и отскочил обратно.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне он не смог вывести команду в плей-офф. В сезоне-2019/2020 клуб из Лос-Анджелеса с соотношением побед и поражений 33-8 возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

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