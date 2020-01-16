Дерозан повторил достижение Дэвида Робинсона

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан набрал 30 очков, сделал 5 подборов и отдал 7 передач в гостевом матче регулярного чемпионата с «Майами Хит». Несмотря на это, «Сан-Антонио» проиграл «Майами» со счётом 100:106.

Это уже седьмая игра подряд для Дерозана, в которой он набирает как минимум 25 очков, реализуя не менее половины бросков с игры. Добиться подобной серии не удавалось никому из игроков «Сан-Антонио», за исключением знаменитого Дэвида Робинсона, первого номера драфта НБА 1987 года, выступавшего за команду с 1989 по 2003 год и дважды ставшего чемпионом: в 1999 и 2003 годах.

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