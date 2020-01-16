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Сабонис в матче с «Миннесотой» повторил достижение Дж. О'Нила

Сабонис в матче с «Миннесотой» повторил достижение Дж. О'Нила
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис, сын знаменитого в прошлом баскетболиста Арвидаса Сабониса, помог команде победить в гостевом матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз». Сабонис сделал дабл-дабл, набрав 29 очков, реализовав 13 бросков с игры, собрав 13 подборов и отдав 6 передач, а его команда победила со счётом 104:99.

Сабонис стал лишь вторым игроком «Индианы» за последние 30 сезонов, который в одном матче реализовал не менее 13 бросков с игры, сделал не менее 13 подборов и отдал не менее 5 результативных передач. Ранее подобного достижения дважды добивался Джермейн О'Нил: в апреле 2001 года и в феврале 2007 года, говорится в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

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