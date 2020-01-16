Ирвинг призвал руководство «Бруклина» усилить состав для борьбы за титул

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг призвал руководство усилить состав, чтобы команда оказалась в состоянии выйти на новый уровень. Ранее Ирвинг заявил, что намерен привести «Бруклин» к титулу.

«Понятно, что для выхода на новый уровень нам нужны игроки. Я буду повторять это. Мы будем делать всё возможное с парнями, которые уже есть в этой раздевалке, и мы как организация позаботимся обо всём остальном — в смысле перемещения игроков и всего остального, — когда наступит лето.

Я считаю, что у нас собраны отличные игроки, но совершенно очевидно, что нам нужен ещё один или два, которые дополняли бы меня, Дюранта, Джордана, Темпла, Динвидди и Кариса. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Ирвинга ESPN.

Напомним, Кевин Дюрант, в межсезонье-2019 пришедший в «Бруклин» из «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА, пропускает сезон-2019/2020 из-за травмы.