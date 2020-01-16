Йеребко рассказал, как «Химки» собираются действовать в матче с «Реалом»

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Юнас Йеребко поделился ожиданиями в преддверии матча Евролиги с «Реалом». Матч «Химки» — «Реал» состоится сегодня, 16 января, и начнётся в 20:00 мск.

«Ожидаю от «Реала» хорошей игры, потому что они проиграли в Москве (в матче с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») и захотят выиграть в Мытищах. Мы не можем позволить этому случиться. Мы должны выйти на площадку и играть в полную силу. Очевидно, что мы должны хорошо играть в защите и не дать им убежать в быстрые отрывы.

«Реал» — сильная команда, и у них есть хорошие игроки на каждой позиции, но и у нас тоже. Мы должны не уступить им в интенсивности, брать подборы и играть в защите», — приводит слова Йеребко пресс-служба клуба.

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