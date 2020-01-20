«Нью-Орлеан» впервые изменил статус травмированного Уильямсона

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» впервые в сезоне-2019/2020 изменил статус травмированного новичка Зайона Уильямсона, первого номера драфта 2019 года, сообщает ESPN. Из-за травмы колена, полученной в ходе предсезонной подготовки, 19-летний баскетболист до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.
В преддверии гостевого матча регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз», который состоится сегодня, 20 января, «Нью-Орлеан» изменил статус Уильямсона с «травмирован» на «скорее всего, пропустит матч».
Ожидается, что баскетболист дебютирует за «Пеликанс» в домашнем матче с «Сан-Антонио Спёрс», который состоится послезавтра, 22 января.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 16-27 занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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