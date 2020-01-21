Прервалась 28-матчевая серия поражений команд Кембы Уокера в матчах с командами Леброна

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Кемба Уокер помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Бостон» на своей площадке разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 139:107, а Уокер набрал 20 очков.

Это первый случай, когда команда, за которую выступает Уокер, обыграла команду, цвета которой защищает Леброн Джеймс. Предыдущие 28 подобных встреч завершились победами коллективов, за которые выступал Леброн, сообщает ESPN.

Уокер, девятый номер драфта НБА 2011 года, до 2019 года выступал за «Шарлотт Бобкэтс»/«Хорнетс», а с этого сезона защищает цвета «Бостона». Леброн в этот период выступал за «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», а в «Лейкерс» он перешёл в межсезонье-2018.



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