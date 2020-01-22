«Хотелось пнуть стул от обиды». Уильямсон — об эмоциях в ходе восстановления после травмы

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, рассказал, какие чувства испытывал в ходе восстановления после травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Из-за травмы колена 19-летний Уильямсон ещё не сыграл за «Нью-Орлеан» ни одного официального матча.

«Было много случаев, когда хотелось ударить по стене или пнуть стул от обиды. Я не мог управлять телом так, как мне хотелось, не мог делать никакие атлетические движения. Было тяжело. Но я справился», — приводит слова баскетболиста ESPN.

Ожидается, что дебют Уильямсона в НБА состоится сегодня, 22 января, в домашнем матче с «Сан-Антонио Спёрс».

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 17-27 занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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