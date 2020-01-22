«Хотелось пнуть стул от обиды». Уильямсон — об эмоциях в ходе восстановления после травмы

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, рассказал, какие чувства испытывал в ходе восстановления после травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Из-за травмы колена 19-летний Уильямсон ещё не сыграл за «Нью-Орлеан» ни одного официального матча.
«Было много случаев, когда хотелось ударить по стене или пнуть стул от обиды. Я не мог управлять телом так, как мне хотелось, не мог делать никакие атлетические движения. Было тяжело. Но я справился», — приводит слова баскетболиста ESPN.
Ожидается, что дебют Уильямсона в НБА состоится сегодня, 22 января, в домашнем матче с «Сан-Антонио Спёрс».
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 17-27 занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 22 января 2020
-
11:40
-
10:33
-
09:18
-
07:13
-
00:38
- 21 января 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:32
-
21:16
-
20:07
-
18:51
-
17:27
-
16:12
-
14:00
-
13:02
-
11:00
-
10:43
-
10:15
-
09:44
-
09:27
-
09:07
-
09:04
-
08:02
-
07:22
-
06:41
-
05:49
-
04:21
-
03:51
-
03:29
-
02:53
-
01:38
-
01:24
-
00:32
-
00:17
- 20 января 2020
-
23:39