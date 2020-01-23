Дэвис дал совет Уильямсону

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал совет Зайону Уильямсону («Нью-Орлеан Пеликанс»), который вчера, 22 января, провёл первый официальный матч в лиге, после того как получил травму колена в ходе предсезонной подготовки. Несмотря на помощь 19-летнего Уильямсона, который набрал 22 очка, «Нью-Орлеан» дома проиграл «Сан-Антонио» со счётом 117:121.
Напомним, Дэвис, как и Уильямсон, был выбран «Нью-Орлеаном» под первым номером на драфте, только не 2019 года, а 2012-го. Тогда команда называлась «Хорнетс».
«Играй и получай удовольствие, несмотря на давление. Думаю, он испытывает его. Я точно столкнулся с этим.
Если тебя выбрали под первым номером на драфте, ты должен стать новичком года. Я не стал, приз взял Дэйм (Дэмьен Лиллард. — Прим. «Чемпионата»), но всё равно испытываешь определенное давление, вроде ты обязан это сделать», — приводит слова Дэвиса ESPN.
- 23 января 2020
-
16:12
-
15:00
-
13:50
-
12:40
-
11:34
-
10:18
-
09:10
-
09:01
-
08:20
-
07:55
-
07:24
-
06:33
-
06:18
-
00:25
- 22 января 2020
-
23:44
-
22:24
-
22:12
-
21:51
-
21:39
-
20:48
-
19:25
-
18:25
-
17:28
-
16:30
-
16:00
-
15:28
-
14:29
-
13:13
-
12:05
-
11:40
-
10:33
-
09:18
-
07:13
-
00:38
- 21 января 2020
-
23:32