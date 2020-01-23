Дэвис дал совет Уильямсону

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал совет Зайону Уильямсону («Нью-Орлеан Пеликанс»), который вчера, 22 января, провёл первый официальный матч в лиге, после того как получил травму колена в ходе предсезонной подготовки. Несмотря на помощь 19-летнего Уильямсона, который набрал 22 очка, «Нью-Орлеан» дома проиграл «Сан-Антонио» со счётом 117:121.

Напомним, Дэвис, как и Уильямсон, был выбран «Нью-Орлеаном» под первым номером на драфте, только не 2019 года, а 2012-го. Тогда команда называлась «Хорнетс».

«Играй и получай удовольствие, несмотря на давление. Думаю, он испытывает его. Я точно столкнулся с этим.

Если тебя выбрали под первым номером на драфте, ты должен стать новичком года. Я не стал, приз взял Дэйм (Дэмьен Лиллард. — Прим. «Чемпионата»), но всё равно испытываешь определенное давление, вроде ты обязан это сделать», — приводит слова Дэвиса ESPN.



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