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Леброн обошёл Брайанта по числу попаданий в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА

Леброн обошёл Брайанта по числу попаданий в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 16-й раз выйдет в стартовой пятёрке на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. По этому показателю он обошёл пятикратного чемпиона НБА в составе «Лейкерс» Коби Брайанта, на счету которого 15 выходов в старте на Матче всех звёзд.

По общему количеству участий в МВЗ Леброн занимает третье место, уступая лишь Кариму Абдул-Джаббару (19) и Брайанту (18).

Напомним, вместе с Джеймсом, который станет капитаном команды Западной конференции, на паркет выйдут Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Капитаном команды Восточной конференции стал игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории НБА.

Опубликовано фото формы, в которой сыграют команды на Матче звёзд НБА
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