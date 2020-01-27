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Хотели бы вы видеть силуэт Коби Брайанта на логотипе НБА?

Хотели бы вы видеть силуэт Коби Брайанта на логотипе НБА?
Баскетбол / НБА 0

Напомним, на сайте Change.org появилась петиция болельщиков с призывом к руководству Национальной баскетбольной ассоциации изменить эмблему лиги в честь Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта. Сейчас на эмблеме НБА изображён силуэт Джерри Уэста, а посмотреть предлагаемые варианты можно в «Твиттере».

Если у вас не видно изображений, их можно посмотреть в «твиттере» пользователя Jeremiah the Great.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Хотели бы вы видеть силуэт Коби Брайанта на логотипе НБА?».

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Пользователь «Твиттера» семь лет назад предсказал, что Брайант разобьётся на вертолёте
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