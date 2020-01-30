«Мы опустошены и изменились навсегда». «Лейкерс» — о гибели Брайанта

В «Твиттере» появилась реакция клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, выступавшего за команду с 1996 по 2016 год. Напомним, 26 января Брайант погиб в результате крушения вертолёта в пригороде Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
«Мы опустошены и изменились навсегда из-за внезапной потери Коби Брайанта и его дочери Джинны. Мы посылаем свою любовь Ванессе, семье Брайанта, а также семьям других пассажиров.
Слова не могут выразить, как много Коби значит для «Лейкерс», наших фанатов и нашего города. Больше чем баскетболист, он был любимым отцом, мужем и товарищем по команде. Их любовь и свет навсегда останутся в наших сердцах», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» «Лейкерс».
Это второе сообщение клуба после гибели баскетболиста.
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