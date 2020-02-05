«Хьюстон» договорился о масштабной сделке с участием Капелы

«Хьюстон Рокетс», «Атланта Хоукс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» согласовали масштабную сделку с участием Клинта Капелы и Роберта Ковингтона, сообщает ESPN.
Ковингтон и Джордан Белл перейдут в «Хьюстон», Капела и Нене Иларио — в «Атланту», Малик Бисли, Хуан Эрнангомес, Эван Тёрнер и Джарред Вандербильт — в «Миннесоту», а Джеральд Грин, Ноа Вонли, Шабаз Напьер и Кейта Бэйтс-Диоп — в «Денвер». Также «Миннесота» получит от «Атланты» право выбора в первом раунде драфта 2020 года, доставшееся от «Бруклин Нетс», а «Наггетс» — право выбора в первом раунде драфта от «Хьюстона».
Зарплата Капелы составляет $ 14,8 млн в год, а его контракт рассчитан до сезона-2022/2023 включительно. В сезоне-2019/2020 швейцарский баскетболист набирает 13,9 очка и 13,8 подбора в среднем за игру.
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