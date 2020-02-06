Порзингис сломал нос в матче с «Мемфисом»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис сломал нос в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз», сообщает пресс-служба НБА.
Порзингис получил травму, когда боролся за подбор с Джошом Джексоном. Сегодня, 6 февраля, латвийского баскетболиста ожидает медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления.
В домашнем матче с «Мемфисом» Порзингис записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 32 очка, собрав 12 подборов и отдав 2 результативные передачи. Несмотря на это, «Гриззлиз» победили «Даллас» со счётом 121:107.
Напомним, ранее «Даллас» лишился Луки Дончича. 20-летний словенец подвернул голеностоп на тренировке, и ожидается, что он вернётся в строй после Матча звёзд НБА, который состоится 16 февраля.
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