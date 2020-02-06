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Эмбиид признал, что у «Филадельфии» проблемы с атакой

Эмбиид признал, что у «Филадельфии» проблемы с атакой
Баскетбол / НБА 0

Центровой клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что текущие проблемы команды связаны с недостаточно качественными действиями в атаке. «Филадельфия», потерпевшая три поражения подряд, с соотношением побед и поражений 31-20 занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Я не знаю, получу мяч после выхода на площадку или нет. У нас проблемы с созданием свободного пространства. Иногда мы играем быстро, иногда медленно.

Мы стараемся подготовиться к плей-офф, и из-за этого игра замедляется. Мы переходим к позиционному нападению, а в этом у нас больше всего проблем.

Мы не побеждаем. Нападение работает не лучшим образом. Но я всегда говорю, что не тренеры бросают по кольцу и разыгрывают комбинации. Они могут лучше всё организовать, но играем-то мы», – приводит слова Эмбиида ESPN.

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