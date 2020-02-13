20-летний Дончич побил достижение Леброна в матче с «Сакраменто»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». «Даллас» на своей площадке победил «Сакраменто» со счётом 130:111, а 20-летний словенский баскетболист набрал 33 очка, собрал 12 подборов и отдал 8 результативных передач.
Это уже 17-й матч в карьере Дончича в НБА, в котором он набирает не менее 30 очков и делает не менее 10 подборов. Он побил достижение трёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, на счету которого было 16 игр с подобными показателями до достижения 21-летнего возраста, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
В сезоне-2019/2020 «Даллас» с соотношением побед и поражений 33-22 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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