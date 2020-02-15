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Баскетболист «Химок» Янис Тимма снялся в клипе своей возлюбленной Анны Седоковой

Баскетболист «Химок» Янис Тимма снялся в клипе своей возлюбленной Анны Седоковой
Баскетбол / Евролига 0

Российско-украинская певица Анна Седокова выпустила клип на песню «Игристое, детка!», приуроченный ко Дню всех влюблённых. В видеоработе снялся возлюбленный Седоковой — баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма.

Это первая творческая работа исполнительницы, где принял участие Тимма.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анны Седоковой.

Ранее Седокова сообщила в соцсетях, что ждёт ребёнка от возлюбленного.

27-летний Тимма женат, год назад у него родился сын. Однако, по словам спортсмена, он расстался с супругой более полугода назад и начал новую жизнь. У 36-летней Седоковой трое детей от разных мужей. Отцом первой дочери является футболист Валентин Белькевич, второй ребёнок — Моника — появился на свет в результате отношений с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом сына, Гектора, стал Артём Комаров.

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