Баскетболист «Химок» Янис Тимма снялся в клипе своей возлюбленной Анны Седоковой

Российско-украинская певица Анна Седокова выпустила клип на песню «Игристое, детка!», приуроченный ко Дню всех влюблённых. В видеоработе снялся возлюбленный Седоковой — баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма.
Это первая творческая работа исполнительницы, где принял участие Тимма.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Анны Седоковой.
Ранее Седокова сообщила в соцсетях, что ждёт ребёнка от возлюбленного.
27-летний Тимма женат, год назад у него родился сын. Однако, по словам спортсмена, он расстался с супругой более полугода назад и начал новую жизнь. У 36-летней Седоковой трое детей от разных мужей. Отцом первой дочери является футболист Валентин Белькевич, второй ребёнок — Моника — появился на свет в результате отношений с бизнесменом Максимом Чернявским. Отцом сына, Гектора, стал Артём Комаров.
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