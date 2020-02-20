«Одного взгляда достаточно — все строятся в ряд». Фридзон — о капитанстве в сборной России

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон рассказал, как относится к роли лидера команды, в которой перед отборочным матчем Евробаскета с Италией оказалось много неопытных игроков. Баскетболиста спросили, справляется ли он с ролью капитана.
«Конечно справляюсь! Одного моего взгляда достаточно — все сразу строятся в ряд. Нет, серьёзно, люди понимают, куда приехали и какая на них ответственность.
Самое важное — я вижу в их глазах искру и понимаю, что мне есть на кого оставить пост капитана. Да и опытные ребята не сказали последнего слова в сборной. Сейчас просто многие не смогли приехать из-за конфликта календарей ФИБА и Евролиги.
Надеюсь, что в июне на олимпийскую квалификацию сборная России выставит сильнейший состав. Главное — чтобы травм не было», — цитирует его «Матч ТВ».
- 20 февраля 2020
-
12:00
-
10:40
-
09:47
-
09:14
-
00:30
- 19 февраля 2020
-
23:07
-
22:42
-
21:46
-
19:48
-
18:31
-
17:33
-
15:15
-
13:30
-
12:00
-
11:10
-
10:30
-
09:20
-
01:16
-
01:06
- 18 февраля 2020
-
20:21
-
18:54
-
17:47
-
15:45
-
14:10
-
12:42
-
11:30
-
10:19
-
09:15
-
07:53
-
00:50
- 17 февраля 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:28
-
19:59
-
18:50