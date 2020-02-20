«Одного взгляда достаточно — все строятся в ряд». Фридзон — о капитанстве в сборной России

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон рассказал, как относится к роли лидера команды, в которой перед отборочным матчем Евробаскета с Италией оказалось много неопытных игроков. Баскетболиста спросили, справляется ли он с ролью капитана.

«Конечно справляюсь! Одного моего взгляда достаточно — все сразу строятся в ряд. Нет, серьёзно, люди понимают, куда приехали и какая на них ответственность.

Самое важное — я вижу в их глазах искру и понимаю, что мне есть на кого оставить пост капитана. Да и опытные ребята не сказали последнего слова в сборной. Сейчас просто многие не смогли приехать из-за конфликта календарей ФИБА и Евролиги.

Надеюсь, что в июне на олимпийскую квалификацию сборная России выставит сильнейший состав. Главное — чтобы травм не было», — цитирует его «Матч ТВ».