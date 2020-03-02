Паскуаль: Трушкин заболел, а у Пушкова проблемы с бедром

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.



«У нас есть потери перед игрой: Трушкин заболел, а у Пушкова проблемы с бедром. Так что нельзя сказать, что мы едем полным составом. Но мы всё равно планируем прогрессировать и дальше, особенно ментально. Знаем, что играем с одной из сильнейших команд турнира и легко нам не будет. У них есть всё: есть традиции, есть один из лучших снайперов Евролиги Майк Джеймс, который может делать что угодно на паркете, есть Кайл Хайнс, чье присутствие значит многое для ЦСКА. Если перечислять звёзд соперника, это займёт много времени.

В любом случае для нас главное сейчас — продолжать двигаться в заданном направлении, и каждая игра — шанс сделать это. На неделе у нас будет три матча, и нужно подойти к игре в воскресенье против «Енисея» в максимально хороших кондициях», — приводит слова Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.