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Порзингис повторил достижение О'Нила в матче с «Нью-Орлеаном»

Порзингис повторил достижение О'Нила в матче с «Нью-Орлеаном»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 127:123, а Порзингис набрал 34 очка, собрал 12 подборов, отдал 3 результативные передачи и поставил 5 блокшотов.

Это уже второй подряд матч Порзингиса, в котором он набирает не менее 30 очков и ставит не менее 5 блокшотов. Последним игроком, добивавшимся такого достижения, был знаменитый Шакил О'Нил, который отметился подобными показателями в 2000 году, когда выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Если у вас не отображаются фото Порзингиса и О'Нила, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

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