Дончич в матче с «Нью-Орлеаном» повторил достижение Джордана по трипл-даблам

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 127:123, а Дончич набрал 30 очков, собрал 17 подборов и отдал 10 результативных передач.
Это уже десятый 30-очковый трипл-дабл Дончича в сезоне, и до него в истории НБА было лишь четверо игроков, которые в ходе одного сезона сделали не менее 10 трипл-даблов с 30 и более очками: Оскар Робертсон, Майкл Джордан, Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, сообщает служба статистики НБА.
В сезоне-2019/2020 «Даллас» сыграл 63 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 38 побед и потерпев 25 поражений. «Маверикс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 5 марта 2020
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:15
-
06:27
-
00:22
- 4 марта 2020
-
23:22
-
22:59
-
22:01
-
20:47
-
19:48
-
18:08
-
15:23
-
14:00
-
12:30
-
11:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
00:39
-
00:35
- 3 марта 2020
-
23:20
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:32
-
18:52
-
17:30
-
16:30
-
15:00
-
13:20