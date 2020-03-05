Дончич в матче с «Нью-Орлеаном» повторил достижение Джордана по трипл-даблам

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 127:123, а Дончич набрал 30 очков, собрал 17 подборов и отдал 10 результативных передач.

Это уже десятый 30-очковый трипл-дабл Дончича в сезоне, и до него в истории НБА было лишь четверо игроков, которые в ходе одного сезона сделали не менее 10 трипл-даблов с 30 и более очками: Оскар Робертсон, Майкл Джордан, Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, сообщает служба статистики НБА.

В сезоне-2019/2020 «Даллас» сыграл 63 матча в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 38 побед и потерпев 25 поражений. «Маверикс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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