Леброн отреагировал на возвращение Карри после травмы

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возвращение на паркет Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который провёл матч впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки, полученного в начале сезона.
«Рад видеть, что Стефен Карри вернулся! С тобой никто не сравнится. Игре не хватало тебя», — написал Леброн в своём «твиттере».
Несмотря на возвращение Карри, «Голден Стэйт» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» со счётом 113:121. Баскетболист набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут.
В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 14-49 занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, но и всей лиги.
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