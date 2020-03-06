Леброн отреагировал на возвращение Карри после травмы

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возвращение на паркет Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который провёл матч впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки, полученного в начале сезона.

«Рад видеть, что Стефен Карри вернулся! С тобой никто не сравнится. Игре не хватало тебя», — написал Леброн в своём «твиттере».

Несмотря на возвращение Карри, «Голден Стэйт» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» со счётом 113:121. Баскетболист набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут.

В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 14-49 занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, но и всей лиги.