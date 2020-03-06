Великое возвращение. Карри устроил яркое шоу в Сан-Франциско

Карри на паркете «Чейз Центра» радовал не только фанатов «Уорриорз», но и самого Леброна.

В НБА состоялось одно из самых долгожданных событий второй половины сезона. Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вернулся в строй после перелома руки, полученного в конце октября в матче с «Финикс Санз». Соперник под возвращение Карри вышел что надо — действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс», который обыграл «Голден Стэйт» в финале 9 месяцев назад.

«Голден Стэйт» уступил «Торонто» (113:121), что вполне логично с учётом пребывания команд на разных полюсах турнирной таблицы. Карри набрал 23 очка (6/16 с игры), 7 подборов и 7 передач за 27 минут. Неплохо, учитывая более четырёх месяцев простоя без игровой практики. В составе «Торонто» дабл-даблы оформили Кайл Лоури (26 очков, 10 передач) и Серж Ибака (13 очков, 13 подборов), рекордные в карьере 37 очков набрал Норман Пауэлл. У хозяев также выделились Маркиз Крисс (17 очков, 12 подборов) и Дэмион Ли (23 очка).

Карри пропустил 58 матчей. За это время «Уорриорз» превратились в главного аутсайдера Западной конференции, учитывая травму не только Стефена, но и вылет до конца сезона атакующего защитника Клэя Томпсона из-за разрыва крестообразных связок. Ещё один представитель династии «Уорриорз» Дрэймонд Грин тоже часто травмировался по ходу сезона, в том числе не мог помочь Стефену из-за повреждения колена. Карри делает «Голден Стэйт» на порядок более опасным соперником, однако за месяц до конца регулярного чемпионата он в одиночку ничего не изменит. Потолок «Уорриорз» (14-49) — сместить «Мнннесоту» (19-42) с 14-го места на Западе, хотя и эта задача кажется практически невыполнимой.

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Для франшизы «Уорриорз» ценен сам факт возвращения Карри в игру. Стефен — запредельно важная личность для организации «Голден Стэйт» и для НБА в целом. Это событие можно в полной мере признать великим, поскольку с него должно начаться возрождение команды. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр недавно отметил, что болельщики заслужили возможность увидеть Карри на площадке уже в этом сезоне, пусть даже с турнирной точки зрения команде ничего не светит. Беречь разыгрывающего никто не собирался.

Ажиотаж в отношении Карри начался ещё задолго до матча против «Торонто». «Уорриорз» провели специальную пресс-конференцию, на которой Карри заявил, что теперь главное для него — избежать новой травмы в 20 оставшихся до конца сезона матчах. Также Стефен запланировал выступление за сборную США на Олимпиаде-2020 в Токио, хотя окончательное решение примет, исходя из состояния здоровья.

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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не мог остаться в стороне от возвращения Стефена в игру. Отношения между Леброном и Карри нельзя назвать дружескими, но Джеймс решил отдать должное давнему сопернику.



«Рад видеть, что Стефен Карри снова в деле! С тобой никто не сравнится. Игре тебя не хватало», — написал Джеймс в «Твиттере».

В преддверии поединка Карри провёл полноценную бросковую тренировку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Зверя снова выпустили из клетки. Именно так можно охарактеризовать эффектный выход Карри на предыгровую разминку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Golden State Warriors.

На разминке Стеф показал, что с броском у него по-прежнему всё в порядке, забив пять подряд трёхочковых из центрального логотипа.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Golden State Warriors».

Затем началась собственно игра. Первым результативным действием Карри стал шикарный ассист из-за спины на Эндрю Уиггинса. Потом последовало попадание с фолом со средней дистанции в цирковом стиле. Первый точный трёхочковый пришлось ждать до начала второй четверти. Всего на счету Карри 3 дальних попадания при 12 попытках. Стефену ещё предстоит как следует наладить прицел. Всё-таки длительный пропущенный период из-за травмы не мог не сказаться, а разминка не сравнится с официальной игрой

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте NBA.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Golden State Warriors.

Карри в первом матче отыграл в эконом-режиме. Требовать от него каких-то подвигов не стоит, тем более «Голден Стэйт» нет смысла побеждать любой ценой, учитывая расклады на лотерее драфта. «Торонто» не выиграл слишком легко, что уже можно считать успехом для «Голден Стэйт». «Уорриорз» зашли в клатч, но при счёте 113:115 стушевались. Оставшиеся 6 очков до конца игры набирали только игроки «Рэпторс».



«Похоже на первый день в школе. Это своего рода возвращение к наслаждению игрой в баскетбол на высшем уровне», — охарактеризовал своё возвращение Карри.



Дальше по календарю у «Голден Стэйт» домашнее противостояние против «Филадельфии Сиксерс» в воскресенье. «Сиксерс» приедут без травмированных звёзд Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса, так что публика в Сан-Франциско вполне может насладиться первой победой в этом году с Карри в составе.