Единая лига ВТБ запустила рубрику для болельщиков «Будь Online»
Единая лига ВТБ объявила о запуске новой рубрики «Будь Online». В её рамках каждый болельщик или игрок может задать вопрос любому представителю Лиги. Самые интересные вопросы и ответы будут опубликованы в социальных сетях.
Задать вопрос можно в комментариях под постом рубрики в одной из социальных сетей Лиги:
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