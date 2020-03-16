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Единая лига ВТБ запустила рубрику для болельщиков «Будь Online»

Единая лига ВТБ запустила рубрику для болельщиков «Будь Online»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Единая лига ВТБ объявила о запуске новой рубрики «Будь Online». В её рамках каждый болельщик или игрок может задать вопрос любому представителю Лиги. Самые интересные вопросы и ответы будут опубликованы в социальных сетях.

Задать вопрос можно в комментариях под постом рубрики в одной из социальных сетей Лиги:

«Инстаграм»
«ВКонтакте»
«Твиттер»
«Фейсбук».

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