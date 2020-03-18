Стив Керр: нет ощущения, что Олимпийские игры в Токио 2020 года будут отложены

Главный тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» и помощник Грега Поповича в сборной США по баскетболу Стив Керр заявил, что весь персонал сборной готовится к тому, что Олимпийские игры в Токио 2020 года пройдут в назначенные сроки.
«Мы с Поповичем разговаривали несколько раз на эту тему в последние дни. Нет никакого ощущения, что всё будет отложено. Мы все тут сидим и гадаем, что же будет дальше, как и весь остальной мир. Мы просто будем планировать так, как будто это произойдёт», — приводит слова Керра ESPN.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. Также коронавирус был обнаружен у четырёх игроков «Бруклин Нетс».
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